thailandia ambientalisti portano cervi nella giungla come preda per le tigri

In un gesto inaspettato e provocatorio, gli ambientalisti in Thailandia hanno portato venti cervi sambar nel Parco Nazionale di Khlong Lan, creando un ecosistema autentico e sostenibile. Questa iniziativa mira a supportare la sopravvivenza delle tigri, offrendo loro una preda naturale e contribuendo alla conservazione della biodiversità locale. Un'idea audace che solleva importanti riflessioni sulla gestione ambientale e il rispetto per la natura.

Nel Parco Nazionale di Khlong Lan, gli ambientalisti liberano venti cervi sambar, una specie locale, che serviranno da preda per le tigri.

