Tfn calcioscommesse | arrivata la sentenza per 4 ex Benevento stralciata la posizione di Vokic

Il mondo del calcio italiano è in fermento: il Tribunale Federale Nazionale ha finalmente emesso la sentenza sul secondo filone del calcioscommesse, coinvolgendo alcuni ex tesserati del Benevento. Dopo il patteggiamento di Addazio e dei calciatori Sau, Davì, Altobelli e Martino, altre figure attendono ancora l’esito ufficiale. Tra queste, Giuseppe Di Serio e altri potrebbero finalmente respirare di sollievo. La vicenda si avvia alla conclusione, ma quali saranno gli effetti per il futuro?

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale Federale Nazionale si è espresso sul secondo filone del calcioscommesse che ha riguardato alcuni ex tesserati del Benevento. Nelle settimane scorse c’era stato il patteggiamento (LEGGI QUI) per il magazziniere Addazio ed i calciatori Sau, Davì. Altobelli e Martino. Altri coinvolti, invece, hanno scelto una strada diversa decidendo di attendere la decisione del Tfn. Possono sorridere Giuseppe Di Serio e Alessandro Vogliacco che sono stati prosciolti. Squalifiche e ammende, invece, per Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri. Stralciata la posizione di Dejan Vokic per un difetto di notifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tfn, calcioscommesse: arrivata la sentenza per 4 ex Benevento, stralciata la posizione di Vokic

In questa notizia si parla di: calcioscommesse - benevento - arrivata - sentenza

Benevento, vicenda calcioscommesse: patteggiano Sau, Davì e il magazziniere Addazio - In seguito all'inchiesta bis sul calcioscommesse di dicembre 2023, alcuni tesserati del Benevento, tra cui Sau, Davì e il magazziniere Addazio, hanno optato per il patteggiamento.

Ascoli, Forte condannato a nove mesi di squalifica per calcioscommesse; Calcio scommesse, prosciolto il calciatore del Catanzaro Enrico Brignola; Benevento, arriva la sentenza per Letizia, Pastina, Brignola e Forte: ecco le decisioni.

Calcioscommesse, reato prescritto per Signori: «Mi hanno rovinato la vita» - Il procedimento è tornato a Cremona dove stamattina è arrivata la sentenza sugli ultimi ... Come scrive ilmattino.it

CALCIOSCOMMESSE, LE SENTENZE! - Due punti di penalizzazione in classifica al Pescara in Serie A; - Si legge su calciomercato.com