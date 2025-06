Tezenis preso anche Poser Uno dei prospetti più interessanti

La Tezenis Verona si rinforza con un colpo di alta qualità: Federico Poser, giovane talento proveniente da Treviso, ha firmato un accordo biennale. Con il suo talento e la sua versatilità, l’ala-centro di 2,03 metri promette di portare energia e nuove prospettive alla squadra. Questa scelta strategica sottolinea la volontà del club di puntare sui giovani e sui talenti emergenti per affrontare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo.

La Tezenis Verona ha trovato un accordo di due anni con Federico Poser, ala-centro di 2,03 metri, nato a Mareno di Piave, in provincia di Treviso, il 17 agosto 1999. Cresciuto nel settore giovanile dell'Universo Treviso Basket con cui ha vinto uno Scudetto Under 20, Poser ha debuttato in Serie.