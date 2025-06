In un calcio intriso di sfide e rivincite, il Botafogo di John Textor si prende la scena con una vittoria che vale più di tre punti. Con un 1-0 al PSG nel Mondiale per club, il tiranno Al Khelaifi subisce una lezione memorabile, confermando che alcune vendette si servono sempre fredde. È il trionfo di un cowboy determinato a lasciare il segno, scrivendo un nuovo capitolo nella sua personale faida calcistica.

