Testimonianze sulla ludopatia al bar Wilson

Domani alle 16.30, il bar Wilson di Cesena ospiterà l’importante iniziativa Slotmob, una giornata di mobilitazione nazionale contro la ludopatia. Un’occasione unica per ascoltare testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il dramma del gioco compulsivo e approfondire le strategie di prevenzione e supporto. Vieni a scoprire come possiamo combattere insieme questa problematica, perché la consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento.

Lo Slotmob è una giornata di mobilitazione nazionale contro la ludopatia, proposta anche a Cesena, al bar Wilson, in via Martiri della Libertà 16, domani alle 16.30. Interverranno esperti che si occupano del disturbo del gioco compulsivo tra cui Gianluca Farfaneti del Serd Forlì-Cesena, Chiara Pracucci dell’associazione In Sé. Porteranno una testimonianza i giocatori anonimi, per accogliere le esperienze di chi ha vissuto il problema in prima persona. Promuove l’iniziativa il Centro Diritti del malato di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Testimonianze sulla ludopatia al bar Wilson

ludopatia - wilson - cesena - testimonianze

