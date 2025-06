Terzo Matrimonio Per Daniela Del Secco D’Aragona | Chi E’ Il Marito E Che Lavoro Fa!

Daniela Del Secco, alias Marchesa d’Aragona, ha coronato il suo sogno d’amore convolando a nozze con Andrea Velardi, un professionista di successo nel settore finanziario. La cerimonia, svoltasi nella suggestiva cornice di Padova, è stata un mix di eleganza e glamour, attirando l’attenzione dei media e degli appassionati di moda. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa celebrazione da favola e cosa rende questa unione così speciale.

Daniela Del Secco, alias Marchesa d'Aragona, ha sposato Andrea Velardi in una cerimonia elegante a Padova. Scopri tutti i dettagli delle nozze più glamour dell'anno. Daniela Del Secco dice sì: nozze da favola per la Marchesa d'Aragona. In un'atmosfera d'altri tempi e con un tocco di elegante mondanità, Daniela Del Secco, conosciuta in tutta Italia come la Marchesa d'Aragona, ha pronunciato il fatidico "sì" unendo la sua vita a quella dell'ematologo Andrea Velardi. Il matrimonio si è svolto martedì scorso in uno dei luoghi più suggestivi di Padova: il Palazzo del Capitano, nel cuore del centro storico.

La mia amica Daniela del Secco, che conoscete come @AragonaMarchesa (Marchesa d'Aragona) si è sposata e mi sono commossa: che tu sia felice e serena ogni giorno, tesoro https://m.youtube.com/shorts/n5oIC9CH56w… Vai su X

Nuovo amore e nuove nozze per la marchesa a 74 anni. Il matrimonio con Andrea Vai su Facebook

