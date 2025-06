Terza tappa il 26 giugno alla Malatestiana

Il 26 giugno, nella storica aula magna della Biblioteca Malatestiana, si terrà la terza tappa del nostro evento dedicato al settore agroalimentare in Emilia-Romagna. Un'occasione unica per scoprire come tradizione e innovazione si incontrano, portando eccellenze e nuove opportunità. Dopo il saluto del sindaco Lattuca, il panel su "Eccellenze agroalimentari della Romagna" promette di ispirare con interventi di leader del settore. Non mancate!

La nostra iniziativa dal titolo " Il settore agroalimentare in Emilia-Romagna tra tradizione e innovazione – Focus Romagna ", si svolgerà il 26 giugno nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Il programma: dopo l’apertura e il saluto del sindaco Lattuca, ecco il panel dedicato alle " Eccellenze agroalimentari della Romagna: impatti e opportunità ". Interverranno Bruno Piraccini, presidente di Orogel; Marco Lazzari, responsabile Agribusiness di Bper Banca, e Massimiliano Petracci, responsabile dell’unità operativa di Cesena del Distal (Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari) dell’Università. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terza tappa il 26 giugno alla Malatestiana

Terza tappa il 26 giugno alla Malatestiana - Romagna tra tradizione e innovazione – Focus Romagna", si svolgerà ... Secondo msn.com