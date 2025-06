terrorizzano i passanti con le pistole a pallini e scappano con le bici elettriche

Ancora paura ad Aversa, dove due giovani in bici elettrica seminano terrore con pistole a pallini, lasciando dietro di sé sconcerto e preoccupazione. Un episodio che evidenzia la crescente esigenza di sicurezza nel cuore della città, chiamata a rispondere prontamente a queste minacce. La comunità si interroga: come può essere fermata questa escalation di violenza?

Ancora spari con le pistole a pallini ad Aversa. Stavolta è accaduto nei pressi dell’Arco dell’Annunziata, in pieno centro. L’episodio è stato denunciato attraverso i social network. Due ragazzi, a bordo di una bici elettrica, hanno esploso colpi terrorizzando i passanti per poi scappare via. 🔗 Leggi su Casertanews.it