Terrore a bordo | volo Ryanair colpisce una barriera durante l’atterraggio in Grecia

Momenti di puro terrore a bordo del volo Ryanair FR6080, partito da Londra e diretto in Grecia, quando un’improvvisa turbolenza e l’impatto con una barriera alla fine della pista hanno scatenato il panico tra i passeggeri. L’incidente, che ha provocato danni all’ala dell’aereo, ha fatto temere il peggio, ma fortunatamente tutti sono usciti illesi. Un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza nei voli commerciali.

Momenti di puro terrore a bordo del volo Ryanair FR6080, partito da Londra Stansted e diretto a Kalamata, nel sud della Grecia. Nella giornata di mercoledì 18 giugno, il Boeing 737 ha subito una forte turbolenza in fase di avvicinamento, per poi urtare una barriera alla fine della pista durante il rullaggio. L’incidente ha causato gravi danni all’ala destra dell’aereo, facendo temere un possibile incendio e scatenando il panico tra i passeggeri. L’impatto dopo l’atterraggio: “Abbiamo sentito un forte botto”. Secondo le testimonianze riportate dai media britannici come The Mirror e The Sun, l’equipaggio aveva avvisato i passeggeri di un possibile atterraggio turbolento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Terrore a bordo: volo Ryanair colpisce una barriera durante l’atterraggio in Grecia

