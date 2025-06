Terribile schianto Marco perde la vita nell’impatto | lascia la moglie incinta

Un tragico incidente ha stroncato la vita di Marco, un giovane di soli 32 anni, vittima di un violentissimo scontro tra moto e furgone all'alba di un normale venerdì. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel cuore della famiglia e della comunità, soprattutto considerando che la moglie è incinta. Un dramma che scuote le coscienze e ricorda quanto sia fragile la vita, che può cambiare in un attimo.

Un tragico destino ha colpito un ragazzo di soli 32 anni, che ha perso la vita in un incidente stradale mentre si recava al lavoro. Era l’alba di venerdì 20 giugno quando, lungo la strada abitualmente percorsa, si è verificato il fatale scontro tra la sua moto e un furgone, portando a conseguenze irreparabili. Leggi anche: Anna Tatangelo incinta, il compagno e futuro papà rompe il silenzio Muore a 32 anni, l’incidente alle prime luci del giorno. Alle 6 del mattino, lungo il tratto che collega Camaiore a Viareggio, Marco è rimasto coinvolto in un incidente, urtando un furgone che procedeva nella sua stessa direzione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terribile schianto, Marco perde la vita nell’impatto: lascia la moglie incinta

In questa notizia si parla di: vita - terribile - schianto - marco

Ex assessora morta nel terribile incidente, dolore a Siena: “Una vita al servizio della comunità” - Un tragico incidente ha colpito la comunità di Siena, portando via Maria Teresa Fabbri, ex assessora del Comune, all'età di 78 anni.

Terribile schianto a San Nazzaro, perde la vita un motociclista 56enne. L'incidente è avvenuto attorno alle 13.30 sulla Padana Inferiore, nei pressi dello svincolo di via Cattadori. In corso accertamenti sulla dinamica. #incidentemortale #motociclista #sannazzar Vai su Facebook

Spaventoso frontale, poi l'auto vola nel fossato: Marco muore sul colpo; Papà di tre bambini muore nello schianto in galleria, arrestato l'altro conducente: Positivo alla cocaina, non ha mai preso la patente; Schianto in moto sulla Feltrina, fissati i funerali di Marco Canonico.

Terribile schianto in galleria, Marco muore a 43 anni – FOTO - 20 di ieri all’interno della galleria del Montagnolo ad Ancona lungo la variante dove un uomo di 43 anni, Marco Baldinelli, ha perso la vita dopo uno scontro frontale. Secondo youtvrs.it

Schianto auto-moto a Carpi, Ermes Benatti muore a 56 anni - A neanche un mese dalla tragedia di Campogalliano in cui aveva perso la vita Marco Malagoli, 65enne di Rovereto. Riporta msn.com