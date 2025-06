Terribile incidente fra auto e furgone in autostrada A1 | estratta una persona dalla lamiere è grave

Un dramma si è consumato sull’autostrada A1: un grave incidente tra auto e furgone ha causato scene di paura e caos. Una persona è stata estratta dalle lamiere in condizioni critiche e trasferita d’urgenza in ospedale in codice rosso. La dinamica dell’incidente sta ancora emergendo, mentre le autorità lavorano per chiarire la vicenda. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su questa tragedia che ha sconvolto l’autostrada.

Paura in autostrada A1 dove è avvenuto un terribile incidente fra due auto e un furgone: estratta una persona dalle lamiere, trasportata in codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

