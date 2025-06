Terribile incendio al capannone dei macchinari del servizio psichiatrico

Un drammatico incendio ha colpito il capannone dei macchinari del servizio psichiatrico nel cuore della val Pusteria, gettando nello shock la comunità di Gais. La notte del 19 giugno si è trasformata in un susseguirsi di sirene e interventi tempestivi, mentre i vigili del fuoco combattevano le fiamme per contenere il rogo. La vicenda suscita preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela di strutture così delicate; ecco cosa è successo realmente.

Terribile incendio nella tarda serata di ieri, giovedì 19 giugno, in un capannone presso il maso Sägemüllerhof di Gais, in val Pusteria. La chiamata agli operatori del numero unico di emergenza 112, che hanno subito allertato i vigili del fuoco, è arrivata poco prima delle 23.

