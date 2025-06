Terremoto politico la sindaca si dimette dopo le accuse

Un vero terremoto politico scuote Prato: la sindaca Ilaria Bugetti si dimette in seguito alle accuse di corruzione, segnando un momento cruciale per il centrosinistra toscano. La decisione, presa dopo un confronto con i vertici del partito, apre a una fase di incertezza e riflessione sulla governance cittadina. Il passo rappresenta un punto di svolta che potrebbe ridefinire il futuro politico della città laniera e oltre.

La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti (Partito Democratico), si è dimessa. La decisione, arrivata nella mattinata di oggi dopo un confronto con i vertici del partito, rappresenta un terremoto politico per la città laniera e per il centrosinistra toscano. A pesare, l’indagine per corruzione a suo carico nell’ambito dell’inchiesta della procura di Firenze, che ha già portato a richieste di custodia cautelare per altri soggetti coinvolti. Il passo indietro è stato discusso in un incontro a cui hanno partecipato il deputato Marco Furfaro, molto vicino alla segretaria Pd Elly Schlein, il segretario pratese Marco Biagoni e quello regionale Emiliano Fossi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto politico, la sindaca si dimette dopo le accuse

