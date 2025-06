Terremoto | lievi scosse nella notte al largo del Gargano Epicentro in mare Adriatico

Nella quiete della notte, il mare Adriatico ha tremato leggermente al largo del Gargano, con oltre dieci scosse sismiche di magnitudo superiore a 2. L'epicentro, situato a circa dodici chilometri da San Nicandro Garganico, ha ricordato quanto la natura possa essere imprevedibile e potente, anche nelle sue manifestazioni più lievi. Scopriamo i dettagli e le possibili implicazioni di questi eventi sismici.

