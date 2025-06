Terremoto in Iran | scossa di magnitudo 5.2 nel pieno della guerra Avvertita anche a Qom e Teheran

In un momento già tumultuoso per l'Iran, un terremoto di magnitudo 5.2 ha scuotuto il cuore del Paese, colpendo la regione di Semnan e avvertito nelle città di Qom e Teheran. Nonostante la sua forza, al momento non si registrano danni o vittime, offrendo una pausa drammatica in un contesto segnato dalla guerra. Questa sequenza di eventi testimonia la complessità delle sfide che il paese deve affrontare in tempi di crisi.

In piena guerra anche un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito l'Iran. In particolare la regione centrale iraniana di Semnan, senza finora danni nè vittime. La scossa si è verificata intorno alle 21,30 ora locale (le 20 in Italia) nel centro del Paese ed è stata avvertita nelle città di Qom e Teheran, secondo quanto riportato da Press TV

