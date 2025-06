Terremoto in Iran scossa di magnitudo 5.1 nel mezzo della guerra

In un contesto già segnato dal conflitto e dall’instabilità, l’Iran si trova a fare i conti anche con un violento terremoto di magnitudo 5.2, avvertito nelle città di Qom e Teheran. La regione centrale di Semnan, finora senza danni gravi, ha vissuto un evento che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile, anche in momenti di crisi. La resistenza e la speranza restano le armi più potenti per questa nazione resiliente.

In piena guerra anche un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito l’Iran. In particolare la regione centrale iraniana di Semnan, senza finora danni né vittime. La scossa si è verificata intorno alle 21:30 ora locale (le 20 in Italia) nel centro del Paese ed è stata avvertita nelle città di Qom e Teheran, secondo quanto riportato da Press TV. L’Iran è un paese altamente sismico e ha registrato numerosi sismi. I più gravi finora si sono verificati nel dicembre 2003 e nel giugno 1990, quando hanno perso la vita rispettivamente 31.000 e 37.000 persone. Nel novembre 2017, un terremoto di magnitudo 7.3 ha causato 620 morti e oltre 12. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 5.1 nel mezzo della guerra

In questa notizia si parla di: iran - terremoto - scossa - magnitudo

Terremoto in Iran: scossa di magnitudo 5.2 nel pieno della guerra. Avvertita anche a Qom e Teheran - In un momento già tumultuoso per l'Iran, un terremoto di magnitudo 5.2 ha scuotuto il cuore del Paese, colpendo la regione di Semnan e avvertito nelle città di Qom e Teheran.

Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.8 al largo di Rodi. Trema anche la Turchia, morta una 14enne Vai su Facebook

Iran, terremoto di magnitudo 5.2: avvertito anche a Qom e Teheran; Terremoto di magnitudo 5.1 registrato nel nord dell'Iran; Forte scossa di terremoto in Iran di magnitudo 5,1, paura tra il sisma e la guerra con Israele: la situazione.

Iran, terremoto mentre il Paese è in guerra: scossa di magnitudo 5.1 - 1 ha fatto tremare il nord dell'Iran, mentre il Paese è in guerra con Israele: lo riporta ... Da iltempo.it

Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 5.1 nel mezzo della guerra: paura nella Regione di Semnan - Una scossa sismica di magnitudo ha fatto tremare il nord dell'Iran, mentre nel Paese è in atto la guerra con Israele: lo riporta l'Usgs, il servizio geologico degli Stati ... ilmattino.it scrive