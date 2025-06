Terremoto in Iran scossa di magnitudo 5.1 nel mezzo della guerra | paura nella Regione di Semnan

In un momento già di grande tensione internazionale, il Nord dell'Iran è stato scosso da un terremoto di magnitudo 5.1, alimentando ulteriormente l'ansia nella regione di Semnan. In un contesto di guerra con Israele, questa nuova calamità naturale aggiunge un ulteriore elemento di inquietudine, lasciando i cittadini e le autorità in stato di allerta. La situazione resta incerta: quale sarà il seguito di questi eventi?

Una scossa sismica di magnitudo ha fatto tremare il nord dell'Iran, mentre nel Paese è in atto la guerra con Israele: lo riporta l'Usgs, il servizio geologico degli Stati Uniti.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 5.1 nel mezzo della guerra: paura nella Regione di Semnan

In questa notizia si parla di: iran - scossa - guerra - terremoto

Terremoto in Iran: scossa di magnitudo 5.2 nel pieno della guerra. Avvertita anche a Qom e Teheran - In un momento già tumultuoso per l'Iran, un terremoto di magnitudo 5.2 ha scuotuto il cuore del Paese, colpendo la regione di Semnan e avvertito nelle città di Qom e Teheran.

#Terremoto #Salerno, scossa nei pressi di #Ricigliano: DATI e MAPPE Vai su Facebook

Iran, oggi terremoto di magnitudo 5.2: avvertito anche a Qom e Teheran; Scossa di terremoto in Iran nel mezzo della guerra; Terremoto di magnitudo 5.1 registrato nel nord dell'Iran.

Scossa di terremoto in Iran nel mezzo della guerra - 1 ha fatto tremare il nord dell'Iran, mentre nel Paese è in atto la guerra con Israele: lo riporta l'Usgs, il servizio geologico degli Stati ... gazzettadiparma.it scrive

Scossa di terremoto in Iran nel mezzo della guerra: magnitudo 5.1 - 1 ha fatto tremare il nord dell’Iran, mentre nel Paese è in atto la guerra con Israele: lo riporta l’Usgs, il servizio ... Lo riporta gazzettadelsud.it