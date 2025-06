Terremoto in Iran nel bel mezzo della guerra | scossa fortissima la fuga nelle strade

Se in un momento già segnato da tensioni e instabilità, la terra ha deciso di scuotere ancora di più la fragile stabilità dell'Iran, scatenando paura e fuga tra la popolazione. La scossa di magnitudo 5.2 a Semnan ha ricordato quanto la natura possa essere imprevedibile, aggiungendosi alle sfide di un paese nel caos. La domanda ora è: come reagirà l’Iran a questa nuova prova?

In un momento già drammatico per l’Iran, impegnato su più fronti in una fase delicatissima di tensioni internazionali e scontri regionali, anche la terra ha tremato. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito nella serata di ieri la regione centrale di Semnan, senza provocare vittime o danni significativi, secondo quanto riferito dai media locali. Il sisma è stato registrato attorno alle 21:30 ora locale (le 20 italiane), e ha fatto sobbalzare la popolazione in un’area già provata dalla crisi sociale ed economica. La scossa è stata chiaramente avvertita anche a Teheran e a Qom, due città ad alta densità abitativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto in Iran, nel bel mezzo della guerra: scossa fortissima, la fuga nelle strade

