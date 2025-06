Terracina un nuovo pick-up per la Protezione Civile

Terracina si prepara ad affrontare le emergenze con un nuovo alleato: un pick-up attrezzato con modulo antincendio, acquistato grazie a una delibera di Giunta che sancisce un passo importante per la protezione della comunità. Questo investimento strategico potenzia le capacità del gruppo di Protezione Civile, garantendo interventi più rapidi ed efficaci nella prevenzione e gestione degli incendi boschivi, rafforzando così la sicurezza di tutti i cittadini. Un esempio concreto di impegno e proattività a tutela del territorio.

Terracina, 20 luglio 2025- Con delibera di Giunta n. 119 del 17 giugno 2025, l’Amministrazione comunale ha ufficialmente approvato l’impegno di spesa per l’acquisto di un nuovo Pick-Up attrezzato con modulo antincendio, destinato al gruppo comunale di Protezione Civile. Si tratta di un intervento strategico, volto a rafforzare le capacità operative del personale volontario nella prevenzione e gestione degli incendi boschivi, oltre che per fronteggiare eventuali emergenze di protezione civile sul territorio. Con questo nuovo mezzo, l’Amministrazione rinnova la sua attenzione alla sicurezza del territorio e al supporto concreto alle donne e agli uomini della Protezione Civile, che ogni giorno prestano servizio con dedizione e professionalità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

