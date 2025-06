Terra dei Fuochi 139 denunce e 7 mln sanzioni per reati ambientali

La Terra dei Fuochi continua a essere al centro di un intensivo fronte di lotta contro i crimini ambientali, con oltre 139 denunce e sanzioni per quasi 7 milioni di euro. Le operazioni mirate hanno portato al sequestro di centinaia di veicoli e attività , sottolineando la determinazione delle autorità nel proteggere il territorio. La recente sentenza Cedu ha rafforzato l’impegno a combattere queste gravi illegalità , ma la strada verso la legalità è ancora lunga.

È di quasi 7 milioni di euro di sanzioni amministrative, 139 denunce con oltre 50 flagranze di reato (per trasporto, sversamento illecito e innesco di roghi), più di 300 veicoli sequestrati e 80 attività sottoposte a sequestro su 225 controllate, il bilancio delle operazioni mirate alla prevenzione degli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi, dopo la sentenza Cedu del 30 gennaio scorso. La sentenza ha condannato l'Italia per le mancate bonifiche delle aree inquinate in decine di comuni a cavallo tra le province di Caserta e Napoli. A condurre i controlli, i reparti territoriali e specialistici delle Forze di Polizia, il contingente dell'Esercito Strade Sicure – Terra dei fuochi, le Polizie locali e Metropolitana, coadiuvati dai tecnici dei Vigili del fuoco e dell'Arpac, dell'Ispettorato del Lavoro, delle ASL e dell'ICQRF, sotto il coordinamento del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e del Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, con il supporto dell'incaricato del Ministro dell'interno per il contrasto ai roghi di rifiuti.

