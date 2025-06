Ternana i rossoverdi tornano in ritiro a Cascia Tre società professionistiche scelgono la Valnerina | le possibili amichevoli

La Ternana torna in ritiro a Cascia, tra entusiasmo e voglia di rivalsa. Tre società professionistiche scelgono la Valnerina come quartier generale, preparandosi alle sfide estive e alle amichevoli che potrebbero aprire nuovi orizzonti. Dopo una delusione cocente per i centimetri che hanno negato la promozione in Serie B, i rossoverdi si preparano a riscrivere il loro futuro, con testa e cuore puntati al ritorno più forte che mai.

Una delusione cocente da smaltire per la Ternana, arrivata a pochissimi centimetri dalla promozione in Serie B. La formazione di Fabio Liverani si ritroverà in città – giovedì 10 luglio – per effettuare le visite mediche ed i test fisici. Da sabato 12 luglio fino al 2 agosto i rossoverdi si. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana, i rossoverdi tornano in ritiro a Cascia. Tre società professionistiche scelgono la Valnerina: le possibili amichevoli

In questa notizia si parla di: ternana - rossoverdi - tornano - ritiro

Ternana, tutte le certezze dei rossoverdi in vista dei Play Off: date ed orario dei match del secondo turno fase nazionale - La Ternana si prepara ad affrontare i play off con grande determinazione, dopo tre settimane di attesa.

Ternana, annunciate le date e la sede del ritiro: i rossoverdi tornano a Cascia Vai su X

La Ternana perde la finale Play Off ai calci di rigore. Non basta il goal nel secondo tempo di De Boer, le Fere rimangono in Serie C. Enorme delusione, tanti gli errori sotto porta e diverse le parate determinanti di Plizzari. Durante i supplementari si doveva fare Vai su Facebook

Ternana, i rossoverdi tornano in ritiro a Cascia. Tre società professionistiche scelgono la Valnerina: le possibili amichevoli; Ternana, i rossoverdi tornano in ritiro a Cascia. Tre società professionistiche scelgono la Valnerina: le possibili amichevoli; Ternana, annunciate le date e la sede del ritiro: i rossoverdi tornano a Cascia.

Ternana, i rossoverdi tornano in ritiro a Cascia. Tre società professionistiche scelgono la Valnerina: le possibili amichevoli - La compagine di Fabio Liverani si ritroverà in città per espletare le formalità di rito il 10 luglio per poi partire alla volta di Cascia ... Lo riporta today.it

Ternana, annunciate le date e la sede del ritiro: i rossoverdi tornano a Cascia - La Ternana è infatti già ripartita dopo l’esito della finale play off in vista del prossimo campionato di C che si avvicina se ... Come scrive umbria24.it