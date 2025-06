Terme di Caracalla Ranieri a sorpresa sul palco con Venditti | emozione e cori giallorossi VIDEO

Era una serata magica, un incrocio di passioni e emozioni che ha lasciato il pubblico senza fiato. Alle Terme di Caracalla, durante il concerto di Antonello Venditti, la sorpresa più grande è stata l’inaspettato saluto di Claudio Ranieri, il simbolo della rinascita giallorossa. Un momento indimenticabile che ha unito calcio e musica, alimentando il cuore dei tifosi e degli amanti dell’arte. La magia si è compiuta tra cori, emozioni e il calore di una notte da ricordare.

Una serata da ricordare per i tifosi della Roma e per tutti gli amanti della musica quella andata in scena ieri sera alle Terme di Caracalla. Il concerto di Antonello Venditti, tappa romana della sua tournée celebrativa dedicata all'album "Cuore", si è trasformato in un vero e proprio evento nel cuore giallorosso grazie a una sorpresa inaspettata: sul palco è salito a sorpresa Claudio Ranieri. Ranieri e "Grazie Roma": emozione alle Terme. Era una delle tre serate romane previste nel tour di Venditti, che celebra i 40 anni del disco pubblicato nel luglio 1984. L'atmosfera era già speciale, ma ha toccato il culmine quando, sulle note di "Grazie Roma", brano amatissimo dai tifosi e da sempre considerato il vero inno della squadra capitolina, è apparso proprio Sir Claudio.