Teresa Meneghetti uccisa da un 15enne in casa a Milano | il ragazzo sarà sottoposto a perizia psichiatrica

Una tragedia scuote Milano: un 15enne ha ucciso Teresa Meneghetti nella propria casa, suscitando shock e interrogativi sulla sua stabilità mentale. Il Tribunale per i Minorenni si appresta a disporre una perizia psichiatrica fondamentale per comprendere meglio le ragioni di un gesto così drammatico. Durante l'interrogatorio, il ragazzo ha dichiarato: "Le persone sono contro di me e mi sono sfogato su di lei". Continua a leggere.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano nei prossimi giorni conferirà l'incarico per la perizia psichiatrica sul 15enne che il 14 maggio scorso ha ucciso Teresa Meneghetti. Durante il primo interrogatorio il ragazzo aveva detto: "Le persone sono contro di me e mi sono sfogato su di lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi era Emma Teresa Meneghetti, l’anziana uccisa da un 15enne a Milano: era amica di famiglia del ragazzo - Emma Teresa Meneghetti, un'anziana di 82 anni, è stata tragicamente uccisa da un ragazzo di 15 anni, con il quale aveva un legame di amicizia tra famiglie.

"Lei è Teresa, la mia mamma. Uccisa con crudeltà il 14 maggio da un minorenne." A scrivere queste parole è Silvia Bindi, figlia di Teresa Meneghetti, 82 anni, soffocata da un ragazzo di appena 15 anni. Un gesto senza senso, compiuto da chi fino a poco temp

Terry Meneghetti, uccisa in casa: perizia psichiatrica sul killer 15enne - Intanto il questore Bruno Megale e l'assessore regionale Romano La Russa hanno incontrato i due agenti di polizia che hanno assistito con amorevolezza la famiglia della vittima ...

Milano, 82enne Emma Teresa Meneghetti strangolata da un 15enne in via Verro dopo litigio, i soccorsi chiamati dalla madre del minore - La famiglia del 15enne a lungo ha abitato accanto alla donna e si era da poco ritrasferita in zona.