Tentato furto nel supermercato una donna ripresa dalle telecamere

Una notte di tensione a Latina: una donna di 27 anni è stata catturata dalle telecamere mentre tentava di svaligiare un supermercato. La polizia, intervenuta prontamente grazie alla segnalazione dell’esercizio, ha denunciato la giovane, portando alla luce un episodio che mette in discussione la sicurezza urbana. Un episodio che invita a riflettere sulla crescente necessità di vigilanza e prevenzione nel nostro territorio...

Una giovane di 27 anni è stata denunciata a Latina dalla polizia con l'accusa di tentato furto. I fatti sono avvenuti nel capoluogo nelle scorse notti. La segnalazione dall'esercizio commerciale, collegato alla sala operativa di un istituto di vigilanza, è arrivata intorno alla mezzanotte e.

