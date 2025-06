Tentato furto di autovettura e simulazione di reato | denunciate due persone

Due individui sono stati recentemente smascherati dalle forze dell’ordine di Lauro (AV) per aver tentato di trafugare un’autovettura e aver successivamente simulato un reato. L’intervento dei poliziotti ha portato alla denuncia di un 43enne pregiudicato della provincia di Napoli, che ora dovrà rispondere di accuse gravi. La vicenda evidenzia l’importanza di un pronto intervento e di un’efficace attività investigativa nel mantenere la sicurezza pubblica.

Poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Nola (NA) un 43enne pregiudicato della provincia di Napoli, per tentato furto di autovettura. In particolare, il proprietario del veicolo, residente a Lauro (AV), denunciava, presso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Tentato furto di autovettura e simulazione di reato: denunciate due persone

In questa notizia si parla di: tentato - furto - autovettura - simulazione

Rapina e tentato furto: uomo tratto in arresto dalla Polizia - La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato L.A., responsabile di furto e rapina, dopo aver violato le prescrizioni degli arresti domiciliari.

Tentato furto di autovettura e simulazione di reato: denunciate due persone; DENUNCIA IL FURTO IN AUTO, MA ERA STATA IMBARCATA PER LA BULGARIA: DENUNCIATO PER SIMULAZIONE DI REATO; Porto Garibaldi. Scappa dal posto di blocco e un amico dichiara il furto dell’auto per coprirlo.

Tentato furto di autovettura e simulazione di reato. Denunciate due persone - di Lauro (AV) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Nola (NA) un 43enne pregiudicato della provincia di Napoli, per tentato furto di autovet ... Secondo irpinianews.it

A cisterna di latina scoperto il piano di furto auto destinata alla bulgaria: denunciato giovane - A Cisterna di Latina un 24enne ha falsificato la denuncia di furto di un’auto a noleggio, trasferita in Puglia e imbarcata per la Bulgaria; i carabinieri lo hanno denunciato per simulazione di reato e ... Si legge su gaeta.it