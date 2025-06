Tentata rapina in banca ad Eboli | sgominata banda di malviventi

Una brillante operazione dei Carabinieri di Eboli ha sgominato una banda di malviventi responsabile di tentate rapine in banca e uffici postali, anche fuori dalla Campania. L'arresto di due uomini e una donna, tra cui misure cautelari, segna un importante passo avanti nella lotta alla criminalità . La loro cattura dimostra come l'impegno delle forze dell'ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare il patrimonio pubblico e privato.

Avrebbero messo a segno rapine ai danni di istituti bancari e uffici postali, anche fuori dalla Campania: due uomini e una donna, sono stati arrestati dai carabinieri che con la Procura di Benevento ipotizzano nei loro confronti il reato di rapina in concorso. Le misure cautelari sono state.

