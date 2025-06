Tentano di truffarlo al telefono | direttrice e dipendente dell'ufficio postale lo salvano

In un mondo sempre più digitale, le truffe telefoniche sono in agguato e richiedono attenzione e prudenza. Questa volta, grazie all'intuito di una direttrice e di una dipendente dell'ufficio postale, un cliente è stato salvato da una truffa orchestrata fingendosi una dirigente delle Poste. La loro prontezza ha evitato che cadesse nella trappola. Continua a leggere per scoprire come riconoscere i segnali di un raggiro e proteggersi.

Si è presentata come una dirigente delle Poste e si è fatta dare delle informazioni dal cliente. Insospettito si è recato di fretta all'ufficio postale, dove ha scoperto che si trattata di una truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

