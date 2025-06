Tenta la rapina in una gioielleria | arrestato un 44enne

Tentare di svaligiare una gioielleria può sembrare un atto disperato, ma questa volta la rapina si è conclusa con un biglietto per il carcere. A Bologna, un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver tentato di portar via gioielli per 11mila euro, aggredendo anche l’addetto alla sicurezza. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha evitato che il peggio accadesse, dimostrando che la legge non si lascia intimidire.

Bologna, 20 giugno 2025 – Prova a rubare 11mila euro di gioielli. Per farlo aggredisce anche l’ addetto alla sicurezza del negozio che si trova dentro il centro commerciale di via Larga. La polizia, con la Squadra mobile, giovedì intorno alle 12 interviene e arresta l’uomo, un georgiano di 44 anni, accusato di tentata rapina impropria. Il classe ’81 si era avvicinato a una vetrina per osservare la merce esposta e poco dopo era riuscito ad aprirne una, senza danneggiarla, e ha iniziato a nascondere nella tasca dei pantaloni numerosi preziosi, poi restituiti dalle forze dell’ordine al negoziante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta la rapina in una gioielleria: arrestato un 44enne

In questa notizia si parla di: rapina - tenta - gioielleria - arrestato

Tenta rapina allo sportello bancomat e insegue vittima con una katana: 20enne arrestato - Momenti di panico hanno scosso la tranquilla cittadina irpina di Sant’Andrea di Conza nella serata di sabato 10 maggio, quando un giovane di 20 anni di origini tunisine ha seminato il terrore brandendo una katana artigianale di 50 centimetri.

Milano 48enne muore nel tentativo di – ? Vai su X

Tenta la rapina in una gioielleria: arrestato un 44enne; Tenta rapina in una gioielleria di Gela e minaccia la titolare con un coltello: arrestato un 28enne; SANREMO: TENTA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA, 54ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Bologna, entra in gioielleria e riempie le tasche di collane: picchia la guardia ma viene arrestato - Un cittadino georgiano è stato arrestato a Bologna per tentata rapina in una gioielleria, dopo aver aggredito la sicurezza. Secondo virgilio.it

Tentò rapina in gioielleria, arrestato - di una pistola avevano fatto irruzione nella gioielleria intimando all'anziano titolare di consegnare ... Come scrive ansa.it