Tenta di rapinare un supermercato con una pistola giocattolo a Salerno | è caccia all' uomo

Momenti di grande paura a Salerno, dove ieri pomeriggio uno straniero ha tentato di rapinare un supermercato di via Carucci con una pistola giocattolo. La scena, avvolta dalla tensione, si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine e una caccia all'uomo che dura tutt'oggi. La città resta in allerta, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su quanto accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

