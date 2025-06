Tenta di lanciarsi dal quarto piano | salvato dalla Polizia

Una mattina di paura e speranza ad Avellino, dove un uomo di 53 anni ha tentato di lanciarsi dal quarto piano. Salvato in extremis dalla polizia, il suo gesto disperato ha scosso la città , lasciando tutti senza parole. La vicenda rivela quanto sia fondamentale l’attenzione e il supporto nei confronti di chi attraversa momenti difficili. La sua storia ci ricorda che, anche nelle situazioni più buie, c’è sempre una possibilità di salvezza e rinascita.

Momenti di grande tensione questa mattina ad Avellino, in via via Generale Giacomo Rotondi. dove un uomo di 53 anni ha tentato di togliersi la vita. Il gesto disperato è avvenuto nei pressi di una delle arterie principali del capoluogo irpino, sotto gli occhi increduli di passanti e commercianti della zona. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo – residente ad Avellino – si sarebbe portato sul balcone della sua abitazione, a quarto piano, posizionandosi a cavalcione e manifestando l'intenzione di farla finita. L'allarme è scattato rapidamente grazie a un passante che, notando l'uomo in evidente stato di agitazione, ha contattato le forze dell'ordine.

