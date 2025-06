Tensione tra Bertolaso e i dg meloniani | Andate a vendere le mozzarelle

Un’aria di tensione si è respirata ieri a Palazzo Lombardia, dove Guido Bertolaso ha scaldato gli animi con un commento pungente ai danni dei direttori generali meloniani: "Se non siete capaci di fare i direttori generali, potete anche andare a vendere le mozzarelle". Un’accusa diretta e forte, simbolo di un conflitto tra leadership e competenza che sta scuotendo il panorama politico regionale. La vicenda solleva interrogativi sulla coesione e il futuro dell’amministrazione lombarda.

di Giambattista Anastasio e Giulia Bonezzi "Se non siete capaci di fare i direttori generali potete anche andare a vendere le mozzarelle, c'è pieno di gente brava che vorrebbe essere al vostro posto". Non saranno state magari esattamente queste, le parole pronunciate dall'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ieri a Palazzo Lombardia, durante un incontro a porte chiuse cui presenziavano un buon paio di centinaia di persone inclusi i rappresentanti delle strutture private accreditate che lavorano per il Servizio sanitario lombardo. Ma più fonti confermano al Giorno sia il riferimento caseario, sia il succo della lavata di capo dell'assessore ai direttori generali delle Asst, delle Ats e degli Irccs pubblici durante la plenaria che si tiene un paio di volte all'anno.