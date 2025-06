Tensione in tribunale | a processo per stalking minaccia il nuovo compagno dell' ex e arrivano i carabinieri

In un'aula di tribunale attraversata da emozioni e tensioni, ieri si è vissuto un episodio di forte impatto: una minaccia che ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. La disputa sull'affidamento di una bambina ha rischiato di sfociare in violenza, mettendo ancora una volta in evidenza quanto delicate siano le dinamiche familiari. La scena si è conclusa con l'intervento dei carabinieri, lasciando emergere il bisogno di risposte e soluzioni più profonde.

Attimi di tensione ieri mattina in tribunale, durante un'udienza sull'affidamento di una bambina. Il padre della minore avrebbe minacciato il nuovo compagno della madre, costringendo il giudice a interrompere il dibattimento e a far intervenire i carabinieri. Secondo quanto denunciato dalla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tensione in tribunale: a processo per stalking minaccia il nuovo compagno dell'ex e arrivano i carabinieri

