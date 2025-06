Tensione in consiglio L’opposizione esce | | Non siamo figuranti E Bugetti si difende

La tensione è palpabile nel primo consiglio comunale post-scandalo, dove opposizione e maggioranza si affrontano a colpi di accuse e proteste. In un clima rovente, la sindaca Ilaria Bugetti difende il suo operato, mentre l'opposizione decide di uscire dall'aula, lasciando uno scenario di forte scontro politico. Un momento cruciale che segna un punto di non ritorno per il futuro della gestione cittadina, aprendo nuove sfide e interrogativi.

Seduta lampo, clima rovente e uno scontro politico che tocca l’apice. Il primo consiglio comunale dopo il terremoto giudiziario che ha investito la sindaca, Ilaria Bugetti, indagata per corruzione con una richiesta di arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia, si è svolto in un’atmosfera tesa, segnata da proteste, polemiche e una ferita profonda nei rapporti tra maggioranza e opposizione. La seduta si è aperta regolarmente nel pomeriggio, ma ha subito preso una piega imprevista. Come annunciato, la sindaca Bugetti si è presentata in aula, mantenendo la promessa di non sottrarsi all’assemblea cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tensione in consiglio. L’opposizione esce:: "Non siamo figuranti". E Bugetti si difende

