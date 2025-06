Tennis ritiro Badosa | Errani-Paolini in finale doppio a Berlino

L'inarrestabile coppia italiana Jasmine Paolini e Sara Errani continua a scrivere pagine di storia nel tennis internazionale. Con la loro 14^ vittoria consecutiva, ottenuta a tavolino nella semifinale del WTA 500 di Berlino, dimostrano ancora una volta di essere formidabili. Questo straordinario risultato si aggiunge al momento d’oro delle nostre tenniste, aprendo nuove entusiasmanti prospettive per il futuro. La determinazione e il talento delle azzurre sono inarrestabili!

Roma, 20 giu. (askanews) – Prosegue la striscia vincente di Jasmine Paolini e Sara Errani. Il momento d’oro della coppia azzurra si concretizza con la 14^ vittoria consecutiva, arrivata a tavolino nella semifinale del torneo Wta 500 di Berlino che si sarebbe dovuta giocare sabato. Paula Badosa, una delle avversarie delle italiane nella semifinale di doppio insieme a Ons Jabeur, è stata infatti costretta al ritiro a causa dell’ennesimo problema fisico accusato oggi nel match di singolare contro Whang. Errani e Paolini vanno così senza giocare in finale, la terza consecutiva dopo le due vinte agli Internazionali di Roma e al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

