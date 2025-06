Tennis Club Piazzano grande successo all' andata del play off

hanno dimostrato cuore e determinazione, conquistando una vittoria che apre le porte a un sogno più grande. Il Tennis Club Piazzano si conferma protagonista indiscusso, lasciando tutti senza parole e puntando dritto alla qualificazione, con la consapevolezza che questa vittoria è solo l’inizio di un cammino trionfale.

Colpaccio della squadra del Club Piazzano che, nell’andata del play off per la promozione in serie B2 del campionato a squadre di serie C, passa con un sonoro e pesante 5 a 1 alle porte di Ostia sulla formazione romana dello Junior Tennis Casal Palocco. Al Centro Sportivo Eschilo 2, i ragazzi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Tennis, Club Piazzano grande successo all'andata del play off

