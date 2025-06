Tennis ad Halle Cobolli fuori ai quarti avanza Zverev

Il talento emergente del tennis italiano, Flavio Cobolli, si ferma ai quarti ad Halle, sfiorando la vittoria contro il numero tre al mondo Sascha Zverev. Una partita combattuta, ricca di emozioni e palle break, che ha mostrato il grande potenziale del giovane romano. Nonostante l’esito, Cobolli ha dimostrato di essere una promessa da seguire con attenzione nel panorama internazionale. Ora, il suo percorso continua verso nuove sfide e successi.

Roma, 20 giu. (askanews) – Una buona prova non basta a Flavio Cobolli, battuto in due set da Sascha Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6 in un’ora e 41 minuti di gioco. Una partita equilibrata, giocata punto a punto dal romano contro il n. 3 al mondo. Alla fine è bastato un solo break, conquistato da Zverev nel primo game del match. Cobolli nel primo set non ha sfruttato sei palle break, poi nel secondo set ha fatto match alla pari fino al tiebreak. Un match point annullato, ma poi Zverev (che ha chiuso l’incontro con l’80% di prime) ha alzato il livello per raggiungere la quinta semifinale in carriera ad Halle L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: zverev - cobolli - tennis - halle

ATP Amburgo 2025, svelato il tabellone: Zverev la stella, ci sono Darderi e Cobolli - Il tabellone dell'ATP 500 di Amburgo 2025 è finalmente svelato, con Alexander Zverev, stella del torneo, pronto a brillare.

Alexander Zverev svela la natura del malessere accusato nel match contro Cobolli. Il tedesco nel corso del match si è piegato sulle gambe tra la paura del pubblico di Halle https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100526/alexander-zverev-s Vai su X

Finisce ai quarti l'avventura di Flavio Cobolli al torneo di Halle. Il tennista azzurro, sull'erba tedesca, cede al padrone di casa Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (8/6): il tedesco in semifinale affronterĂ Daniil Medvedev. #ANSA Vai su Facebook

Cobolli lotta, ma non basta: Zverev vince in 2 set; Cobolli non ce la fa: Zverev vince in due set ed è in semifinale ad Halle; Tennis: Cobolli esce di scena ad Halle, Zverev in semifinale.

Cobolli si arrende a Zverev: eliminato ai quarti di Halle. Ma oggi è lui il terzo violino del tennis azzurro - Sconfitto in due set – combattuti – da Alexander Zverev, padrone di casa e numero 3 al mondo: 6- Come scrive ilfattoquotidiano.it

Tennis: Cobolli esce di scena ad Halle, Zverev in semifinale - Il tennista azzurro, sull'erba tedesca, cede al padrone di casa Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6- Scrive ansa.it