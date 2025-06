Temporale si abbatte su Palermo allagamenti e alberi caduti

Un violento temporale si è abbattuto su Palermo, portando allagamenti e alberi caduti, con decine di interventi dei vigili del fuoco. La città vive giorni di maltempo intenso, mentre le strade si trasformano in fiumi e i servizi di emergenza sono in prima linea. La situazione resta critica e richiede massima attenzione per garantire la sicurezza di tutti.

Un forte temporale si è abbattuto su Palermo nelle scorse ore provocando numerosi disagi. Allagamenti e alberi caduti: decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in città e in provincia. Si tratta del terzo giorno consecutivo contrassegnato dai temporali. In via Principe di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Temporale si abbatte su Palermo, allagamenti e alberi caduti

In questa notizia si parla di: temporale - palermo - allagamenti - alberi

Temporale sull'aeroporto di Palermo: aerei in attesa di atterrare, alcuni dirottati a Trapani e Lamezia - Un violento temporale ha colpito oggi l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, causando disagi e ritardi nei voli.

#PALERMO - Disagi in varie zone della città, traffico in tilt Vai su Facebook

Temporale si abbatte su Palermo, allagamenti e alberi caduti; Maltempo a Palermo: allagamenti, alberi caduti e traffico in tilt - VIDEO; Grandine e nubifragi in Emilia Romagna: frane, strade chiuse, blackout e accumuli record.

Temporali a Palermo, strade allagate e traffico in tilt: sottopassi chiusi, ma l'app che li monitora non funziona - Disagi in diverse zone della città, come in via Leonardo Da Vinci e viale Lazio, dove i vigili urbani sono stati costretti a deviare le auto sulle corsie laterali di viale Regione. Come scrive palermotoday.it

Temporale a Palermo, allagamenti da Brancaccio a viale Regione – VIDEO - Disagi e traffico in tilt, interventi dei vigili del fuoco PALERMO – Neanche un’ora di pioggia e Palermo si allaga. informazione.it scrive