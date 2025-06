Teheran sotto attacco il prof irpino | Pensavo fosse un temporale erano bombe

una via di fuga, mentre l’ombra della guerra si fa sempre più minacciosa. In un clima di tensione crescente, il prof irpino, testimone e protagonista di questa crisi, si trova al centro di un dramma che mette a dura prova la sua resistenza e il suo spirito. La città di Teheran, sconvolta e in preda al panico, si prepara ad affrontare un futuro incerto, tra speranze di pace e paura per ciò che potrebbe ancora arrivare.

I raid missilistici su Teheran hanno riportato la capitale iraniana in uno stato di emergenza che riattiva memorie mai sopite del conflitto con l'Iraq. Mentre esplosioni scuotono la città e i blackout diventano sempre più frequenti, la popolazione tenta di spostarsi verso nord, in cerca di.

