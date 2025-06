Teheran migliaia in piazza contro Israele e Usa bruciate bandiere

Nel cuore di Teheran, migliaia di cittadini si sono radunati in piazza, esprimendo il loro sdegno per gli attacchi israeliani e le minacce statunitensi. Tra slogan infuocati e simboli di solidarietĂ con Hezbollah, la protesta si fa sentire forte e chiara, riflettendo le tensioni crescenti nella regione. Una dimostrazione di dissenso che apre uno squarcio sul delicato equilibrio geopolitico e sulle nuove sfide internazionali...

Teheran, 20 giu. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in piazza a Teheran per manifestare contro gli attacchi di Israele e le minacce di intervento degli Stati Uniti, scandendo slogan a sostegno dei leader iraniani e sventolando la bandiera nazionale e quella del gruppo militante libanese Hezbollah. Alcuni manifestanti hanno anche bruciato bandiere israeliane e americane. Nelle ultime ore, fonti della sicurezza di Israele hanno dichiarato che si auspicano che gli Usa attacchino il sito nucleare sotterraneo iraniano di Fordow, dicendosi comunque pronti ad agire anche da soli nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Teheran, migliaia in piazza contro Israele e Usa, bruciate bandiere

