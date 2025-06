Teenage Mercenary il webtoon d’azione che ha conquistato il Giappone diventa un anime

Il webtoon Teenage Mercenary, il successo d'azione che ha conquistato il Giappone, si prepara a fare il grande salto nell'animazione. Dopo due anni di popolarità su Line Manga, l’annuncio dell’adattamento anime da parte di Webtoon e Line Digital Frontier promette di portare questa avventura ancora più vicina ai fan di tutto il mondo. Rimanete sintonizzati: l’universo di Teenage Mercenary sta per espandersi in modo esplosivo!

Webtoon ha annunciato che uno dei quoi titoli di puna in Giappone, Teenage Mercenary di YC e Rakyeon, riceverà un adattamento anime. Teenage Mercenary, uno dei webtoon d'azione più seguiti in Giappone, riceverà presto un adattamento anime. L'annuncio arriva da Webtoon e coinvolge Line Digital Frontier, con la possibilità di una produzione firmata Studio No.9. La serie, firmata da YC e Rakyeon, è da due anni il titolo più letto su Line Manga e ha superato il miliardo di yen in vendite. Teenage Mercenary: il fenomeno d'azione diventa un anime Nell'attuale fermento di adattamenti da manhwa ad anime, Teenage Mercenary entra a far parte del club dei titoli destinati a fare rumore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it