Teatro La Pergola Alessandro Giuli | Declassamento? Nessun attacco politico ma valutazione tecnica

Il Teatro La Pergola di Firenze sta al centro di un dibattito tecnico, lontano da qualsiasi intento politico. Il ministro Alessandro Giuli chiarisce: si tratta di una valutazione professionale, non di un attacco. Con rispetto per le analisi che ne sono alla base, Giuli sottolinea l’importanza di un’analisi obiettiva. Ma cosa comporterà questa decisione per il prestigio del teatro e la cultura italiana?

(LaPresse) “Non esiste nessun attacco politico, ma una valutazione tecnica che riguarda il Teatro La Pergola. Io ho molto rispetto delle valutazioni tecniche”. Così il ministro Alessandro Giuli, rispondendo alle domande dei cronisti sul possibile declassamento del Teatro di Firenze da teatro nazionale a margine di una conferenza stampa al ministero della Cultura. “Perfino tra i dimissionari di quella commissione – continua Giuli – c’è chi ha riconosciuto che i requisiti del teatro in questo momento sono estremamente critici per mantenere una caratura nazionale”. Secondo il ministro “le valutazioni tecniche vanno rispettate”, “misurando passo passo ciò che riguarda un teatro che comunque è importante per la cittĂ di Firenze e non è mai caduto dal cuore del ministero della Cultura”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Teatro La Pergola, Alessandro Giuli: “Declassamento? Nessun attacco politico, ma valutazione tecnica”

