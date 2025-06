Teatro della Toscana Massini e Funaro presentano la stagione VIDEO

Il cuore pulsante di Firenze si anima con l’attesa: Stefano Massini e Sara Funaro svelano la stagione video del Teatro della Toscana, un evento che ha catturato l’attenzione di circa un migliaio di spettatori tra cittadini e turisti. Sul suggestivo Arengario di Palazzo Vecchio, la piazza si trasforma in un palcoscenico all’aperto, dando vita a un’esperienza culturale unica. La magia sta per cominciare: ecco cosa ci aspetta.

Come avevano annunciato da tempo, Stefano Massini e Sara Funaro hanno presentato la programmazione artistica del Teatro della Toscana, sull'Arengario di Palazzo Vecchio. Un migliaio di persone (magari tra queste anche semplici turisti curiosi) si è assiepato in piazza della Signoria.

