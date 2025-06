Teatro della Pergola la casa dei grandi | amata da Verdi e Puccini divenne tempio della prosa

alla complessità e alle sfide di un ambiente artistico ricco di storia, passione e talvolta tensioni. La leggenda del Teatro della Pergola, cuore pulsante della cultura fiorentina, si intreccia con il sogno di grandi maestri come Verdi e Puccini, trasformando la città in un vero e proprio tempio della prosa e dell'opera. Firenze, terra di emozioni senza tempo, continua a incantare e ispirare nuove generazioni di artisti e appassionati.

Firenze, 20 giugno 2025 – “Prendete tutte le garanzie per avere una buona orchestra perché a Firenze son dolori seri a cose consuete. Ecco detto di Firenze”. Così parlò Giacomo Puccini ai dirigenti di Casa Ricordi alla vigilia dell’esecuzione del Trittico – opera che raccoglie i tre atti unici Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi – il 10 maggio 1919. Nella fattispecie, scrivendo Firenze il compositore lucchese alludeva, anche e soprattutto, al severo, esigente, competente pubblico del Teatro della Pergola. Lì non si faceva sconti a chicchesia nel solco di una tradizione secolare. Nella “conchiglia” della Pergola si tributavano applausi soltanto a esecuzioni considerate impeccabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro della Pergola, la casa dei grandi: amata da Verdi e Puccini, divenne tempio della prosa

