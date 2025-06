Tax credit a ‘Rexal Ford’ | quasi un milione al falso regista arrestato per Villa Pamphili

Un inatteso intreccio tra cinema e cronaca nera scuote l’Italia: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, arrestato in Grecia per un tragico duplice omicidio a Villa Pamphili, risultava beneficiario di un enorme tax credit cinematografico. Un caso che solleva interrogativi sulla trasparenza dei finanziamenti pubblici e sull’effettiva destinazione dei fondi. La vicenda mette in discussione i meccanismi di controllo e la possibilità di abusi nel settore culturale.

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, l’uomo arrestato in Grecia in relazione al duplice omicidio della donna e della bambina ritrovate senza vita a Villa Pamphili a Roma, è risultato essere beneficiario di un tax credit cinematografico da 863.595,90 euro, erogato nel 2020 per un film mai realizzato dal titolo “Stelle della notte”. A rivelarlo è la testata online Open, secondo cui Kaufmann avrebbe ottenuto i fondi presentandosi come produttore della pellicola, mai giunta alla fase di produzione. Il progetto presentato da una società fittizia maltese. Il progetto fu presentato al Ministero della Cultura attraverso la Tintagel Films Llc, società fittizia maltese riconducibile a Kaufmann, supportata da un co-produttore italiano, la Coevolutions srl, nella persona di Marco Perotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tax credit a ‘Rexal Ford’: quasi un milione al falso regista arrestato per Villa Pamphili

