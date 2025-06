Tassisti napoletani di nuovo contro il Comune | Nessuna risposta sull' emergenza traffico

Tassisti napoletani tornano a protestare, evidenziando l'assenza di soluzioni concrete da parte delle istituzioni sull'emergenza traffico. A tre settimane dallo sciopero di maggio, conducenti non sindacalizzati denunciano il silenzio che peggiora la mobilitĂ cittadina, mettendo in crisi cittadini e pendolari. La protesta si riaccende, sottolineando la necessitĂ di interventi urgenti per risollevare la viabilitĂ e garantire un servizio efficiente a Napoli.

A tre settimane dallo sciopero dei tassisti napoletani contro l'emergenza traffico in cittĂ , "non è arrivata nessuna risposta concreta dalle istituzioni". Lo denunciano in una nota i conducenti non aderenti alle sigle sindacali ufficiali, che il 28 maggio avevano incrociato le braccia per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tassisti napoletani di nuovo contro il Comune: "Nessuna risposta sull'emergenza traffico"

In questa notizia si parla di: tassisti - napoletani - nessuna - risposta

Omicidio Martina Carbonaro, i genitori insultati e diffamati sui social sporgono querela. Enorme striscione solidale apparso ai Quartieri Spagnoli. Borrelli (Avs): “Atti vergognosi che vanno perseguiti secondo legge. Bella risposta della città ” I genitori di Martina Vai su Facebook

Tassisti napoletani: 'Malgrado proteste sul traffico tutto tace'; Tassisti napoletani di nuovo contro il Comune: Nessuna risposta sull'emergenza traffico; Consiglio Comunale, protesta dei 'tassisti' rimasti senza lavoro: Dal Comune nessuna risposta.

Tassisti napoletani: "Malgrado proteste sul traffico tutto tace" - E' quanto si legge in una nota firmata dai tassisti napoletani non aderenti ai sindacati. Da ansa.it

Tassisti napoletani all’attacco: “Basta immobilismo, vogliamo risposte concrete sul traffico” - A quasi un mese dallo sciopero del 28 maggio scorso, proclamato dalla categoria cittadina ... Lo riporta cronachedellacampania.it