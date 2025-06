Tartaruga salvata in mare durante un corso di vela|VIDEO

Durante un emozionante corso di vela organizzato dal Circolo Nautico Torre del Greco, una tartaruga marina è stata salvata in mare dai marinai del circolo. L'avvistamento, avvenuto grazie all'attenzione dell'atleta Margherita Leopardi e dell'istruttore Peppe Caiazzo, ha portato a un intervento tempestivo: la tartaruga è stata recuperata e consegnata alle cure del centro di salvataggio. Questa vicenda dimostra come la passione per il mare possa anche contribuire alla tutela della fauna marina.

Salvataggio tartaruga da parte dei marinai del circolo nautico Torre del Greco. Avvistata dal gommone utilizzato per i corsi di vela del Circolo Nautico Torre del Greco, con l'istruttore Peppe Caiazzo, dall'atleta Margherita Leopardi è stata portata a terra e presa in consegna dal centro di.

