Tartaruga azzannatrice in strada a Scandicci | recuperata dai Forestali

A Scandicci, una tartaruga azzannatrice ha catturato l'attenzione dei passanti e delle autorità locali. Il suo inquietante aspetto e la presenza in strada hanno mobilitato i Carabinieri forestali, pronti a intervenire per proteggerla. Questa insolita scoperta solleva ancora una volta il tema della tutela della fauna selvatica e dell'importanza di interventi tempestivi. La vicenda si conclude con un gesto di responsabilità, dimostrando come l'attenzione civica possa fare la differenza.

Scandicci (Firenze), 20 giugno 2025 - Una tartaruga azzannatrice vagava per strada a Scandicci da qualche giorno. Non è sfuggita agli occhi dei passanti che hanno allertato i militari del Nucleo Carabinieri forestali di Firenze, che si sono recati sul posto insieme al personale del Nucleo Cites1. Hanno potuto constatare la presenza di questo grosso esemplare di Chelydra serpentina con carapace di circa 40 centimetri di diametro, che un cittadino era riuscito a catturare. La tartaruga è stata prelevata dai militari e affidata in custodia temporanea a un centro dotato a spazi adatti alla detenzione temporanea di tale specie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tartaruga azzannatrice in strada a Scandicci: recuperata dai Forestali

