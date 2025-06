Targhe truccate Panda rubata e droga in auto | fermato grazie a un agente di polizia locale fuori servizio

Un dettaglio non è passato inosservato all’osservatore attento: grazie alla sua prontezza, la Polizia Locale di Como ha sventato un piano criminale. La Fiat Panda, con targhe truccate e un veicolo rubato, nascondeva ben altro sotto il cofano. È stato un intervento rapido e decisivo a mettere fine alle attività illecite che rischiavano di compromettere la sicurezza della comunità. Un esempio di vigilanza e professionalità che fa la differenza.

