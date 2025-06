Targhe truccate Panda rubata e droga in auto | fermato grazie a un agente di polizia locale fuori servizio

Un dettaglio non è passato inosservato all’attenzione vigile di un agente di polizia locale di Como, libero dal servizio, che ha fermato un’auto sospetta e scoperto una Panda con targhe truccate, un veicolo rubato e sostanze stupefacenti a bordo. Questa brillante intuizione ha evitato potenziali pericoli e assicurato alla giustizia chi cercava di sfuggire alla legge. La sua prontezza dimostra come l’attenzione quotidiana possa fare la differenza.

Nel pomeriggio di lunedì 16 giugno 2025, un agente della polizia locale di Como, libero dal servizio, ha notato un'auto sospetta in via Roncoroni Luciano. La Fiat Panda in sosta mostrava due targhe diverse, una anteriore e una posteriore, alterate con del nastro adesivo.

Targhe truccate, Panda rubata e droga in auto: fermato grazie a un agente di polizia locale fuori servizio - Un dettaglio non è passato inosservato all'osservatore attento: grazie alla sua prontezza, la Polizia Locale di Como ha sventato un piano criminale.

