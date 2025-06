Taormina Nations Award | premi a quattro grandi registi

Taormina Nations Award celebra quest’anno quattro giganti del cinema contemporaneo: Luc Besson, Terry Gilliam, Emir Kusturica ed Enrico Vanzina. Il prossimo 28 giugno, nel suggestivo Teatro Antico, il prestigioso premio alla carriera sarà consegnato a questi maestri, riconoscendo il loro incredibile contributo all’arte cinematografica. Un’occasione unica per rendere omaggio alla creatività e all’innovazione, e per lasciarsi ispirare dalle storie che hanno plasmato il nostro immaginario.

